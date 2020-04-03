Samsun'da 14 bin 537 araca toplam 7,3 milyon lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 14 bin 537 araca toplam 7,3 milyon lira ceza - Son Dakika

Samsun'da 14 bin 537 araca toplam 7,3 milyon lira ceza

6 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü geçen mart ayı içinde 520 şüpheliyi yakaladı, kaçak 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 68 bin 200 adet maske ele geçirdi, kural ihlallerinden dolayı 14 bin 537 araca 7 milyon 30 bin 381 TL cezai işlem uyguladı.

Samsun'da 14 bin 537 araca toplam 7,3 milyon lira ceza, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü geçen mart ayı içinde 520 şüpheliyi yakaladı, kaçak 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 68 bin 200 adet maske ele geçirdi, kural ihlallerinden dolayı 14 bin 537 araca 7 milyon 30 bin 381 TL cezai işlem uyguladı.


Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün mart ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri açıkladı. Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından mart ayı içerisinde birçok uygulama ve denetim gerçekleştirdi.


22 adet extasy hap ve 72 adet sentetik ecza ele geçirildi


Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 121 bin 643 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 520 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 60 bin 338 adet araç kontrol edilerek, 571 adet araca işlem yapıldı. Asayiş Müdürlüğü tarafından 28 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 285 adet çeşitli çaplarda fişek, 138 adet kesici alet, 18 gram esrar maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid, 22 adet extasy hap ve 72 adet sentetik ecza ele geçirildi.


975 litre alkol bazlı hijyen ürünü ve 68 bin 200 kaçak maske ele geçirildi


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri sonucunda 36 adet FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma veya üye olma suçu ve 2 adet 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, 2 adet resmi belgede sahtecilik, 1 adet tefecilik-yağma, 1 adet fiyatları etkileme, 1 adet kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, 3 adet 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve 1 adet 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu olmak üzere toplam 47 olay meydana geldi. Bu olaylar sonucunda 45 kişi yakalandı, 3 kişi tutuklandı ve 2 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. 39 kişi serbest kaldı. 1 kişinin işlemi ise devam ediyor. Olaylar neticesinde 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 24 adet tabanca fişeği, 10 adet şarjör, 18 adet av tüfeği kartuşu, 130 paket kaçak sigara, 22 adet tarihi eser, 48 şişe kaçak içki, 4 bin 740 paket ıslak mendil, 975 litre alkol bazlı hijyen ürünü (el dezenfektanı), 2 adet sahte çek yaprağı, 16 adet senet, 1 adet ajanda ve 68 bin 200 adet maske ele geçirildi.


31 bin 128 adet sentetik ecza ve 253,37 gram esrar ele geçirildi


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün mart ayı faaliyetlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 147 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 243 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 11 kişi tutuklanarak ceza evine teslim edildi. 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. 228 kişi ise cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda; 253,37 gram esrar, 5 bin 487 gram sentetik kannabinoid, 31 bin 128 adet sentetik ecza, 11,68 gram metamfetamin, 4 bin 093 adet ecstasy hap, 24,42 gram kokain, 25,24 gr skank, 4 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet mermi, 2 adet kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 4 adet tüfek, 20 adet tüfek kartuşu ve 48 adet kaçak içki ele geçirildi.


14 bin 537 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 7 milyon 30 bin 381 TL cezai işlem uygulandı


Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde; 41 bin 988 araç sürücüsü kontrol edildi. 5 bin 252 sürücü, 14 bin 537 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 7 milyon 30 bin 381 TL cezai işlem uygulandı. 194 araç sürücüsünün ise sürücü belgesine el konuldu. Bin 460 araç trafikten men edildi. 5 araca abartı egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 100 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 780 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, bin 245 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 304 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 84 araca fazla yolcu taşımaktan, bin 907 araca kırmızı ışık ihlalinden, bin 684 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 194 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 6 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan, 12 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrenciler olmak üzere bin 075 kişiye trafik eğitimi verildi.


Terörle mücadele kapsamında 7 olayla ilgili kişi hakkında işlem yapıldı


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce meydana gelen 7 olay ile ilgili toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu olaylardan; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Samsun'daki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgiler bulunan 5 kişi hakkında işlem yapılarak, şüpheliler ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:09 Kaynak: İHA

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