Son Dakika Haberleri: Samsun'da 14 Bin Adet Uyuşturucu Hapla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da 14 Bin Adet Uyuşturucu Hapla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

21 dakika önce

Samsun'da 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Samsun'da 14 Bin Adet Uyuşturucu Hapla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da 14 bin 172 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 14 bin 172 adet kapsül halinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili akraba olan N.D., M.C.D. ve Y.P.D. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.P.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren N.D ve M.C.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:50 Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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