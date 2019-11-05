Son Dakika Haberleri: Samsun'da 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Samsun'da 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da aralarında anne ile 2 oğlunun da bulunduğu gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 14 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'da 14 kilo 400 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı, System.String[]

Samsun'da aralarında anne ile 2 oğlunun da bulunduğu gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 14 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde F.Ş. ve O.Ş. isimli şahısların yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettikleri esrar maddesini irtibatlı oldukları şahıslara sattıkları yönünde bilgiler elde etti. Elde edilen bilgilere istinaden yapılan operasyonda F.Ş. ve O.Ş. isimli şahıslar Çarşıköy Mahallesi girişinde aynı araç içerisinde 3 kilo 800 gram esrar maddesi ile yakaladı. Şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramada 10 kilo 50 gram esrar maddesi elde edildi. Olayın devamında şahıslarla müşterek hareket ettikleri tespit edilen K.Ş. ile A.Ş. Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. A.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada 550 gram esrar maddesi elde edildi. Toplam 14 kilo 400 gram esrar maddesi ile yakalanan K.Ş. adlı kadın ile oğulları F.Ş. ve O.Ş. ile akrabaları A.Ş., polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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