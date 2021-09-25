Samsun'da 14 kilo 590 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 14 kilo 590 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi.

Bu kapsamda belirlenen 2 adrese dedektör köpeklerle operasyon düzenlendi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kilo 590 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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