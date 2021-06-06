Samsun'da 14 mahalle sandık başında - Son Dakika

Samsun'da 14 mahalle sandık başında

SAMSUN - Samsun'da 14 mahalle muhtarlık ara seçimi, 1 mahalle ise ihtiyar heyeti ara seçimi için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'yapılacak seçimler' alanında 'muhtarlık' ve 'ihtiyar heyeti' seçimlerinin yapılacağı mahalleleri ve tarihlerini açıklaması üzerine Samsun'da 14 mahallede ara seçim heyecanı yaşanıyor. 1 mahallede sadece ihtiyar heyeti seçimi, diğer 1 mahallede ise hem muhtarlık hem de ihtiyar heyeti ara seçimi yapılıyor.

Samsun'da 18 yıldır 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Güven Öztürk'ün 17 Şubat tarihinde korona virüsten hayatını kaybetmesi sebebiyle mahalleli, yeniden seçime gitti. Muhtar adayları Ayperi Türkoğlu, Burçin Karadağ, Öznur Dumlupınar'ı sabahın ilk saatlerinde seçim heyecanı sardı. Toplam 3 bin 534 nüfusu olan 19 Mayıs Mahallesi'ndeki mahalli idareler muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde 1900 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

Muhtar Adayı Öznur Dumlupınar, "Eski muhtarımız Covid-19'dan dolayı vefat etti. O yüzden mahalleli olarak yeniden seçime gidiyoruz. Ben de azasıydım. Güven ortamından seçimimizi yapıyoruz. Sabahın erken saatlerinde seçimimiz başladı. Şu anda 2010 seçmenimiz var. Çok heyecanlıyım" dedi.

Muhtar Adayı Burçin Karadağ, "Muhtarımız vefat etti, Allah rahmet eylesin, İyi bir insandı. Ben de iddialıyım. Muhtarlığı güzel bir şekilde devam ettireceğime inanıyorum. Adaletli bir seçim olsun" diye konuştu.

Muhtar Adayı Ayperi Türkoğlu ise "Muhtarımızın vefatı ile birlikte yeniden bir ara seçim gerçekleşiyor. İlgi hayli var, kazanacağıma inanıyorum. Ben çok geç öğrendim, diğer adaylar daha organize çalıştılar. Çok heyecanlıyım, adil bir seçim olsun, demokratik bir seçim olsun. Her şeyden önce hayırlısı olsun, bizim için, mahallemiz için" şeklinde konuştu.