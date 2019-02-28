Son Dakika Haberleri: Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

26 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda Ordu Ağır Ceza Mahkemesince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Y'yi (40) gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:30 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Canik, Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok Sapık, 14 Yaşındaki Akrabasına Cinsel İstismarda Bulundu

Gelin-Kaynana, Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]