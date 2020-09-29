Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi, System.String[]

Samsun'da düzenlenen operasyonda 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin 142 şişe sahte bandrollü içki, 446 litre etil alkol ve 593 şişe anason bulduğu evin sahibi C.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Samsun, Alkol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 142 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi - Son Dakika

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