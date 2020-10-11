Samsun'da 147 polisle trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Uygulamada, 148 araç ve sürücüsüne çeşitli suçlardan toplam 214 bin 558 lira para cezası kesilirken 27 araç trafikten men edildi.

Ekipler kentte 21 kontrol noktasında, alkollü araç kullanan, kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkan, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ve abartı egzoz kullanımı ile çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma yürüttü.

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