Samsun'da, 15 Temmuz şehidi anıldı - Son Dakika

Samsun'da, 15 Temmuz şehidi anıldı

İSTANBUL'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na giderken motosikletiyle kaza geçirerek şehit olan Ferdi Yurduseven (28) memleketi Samsun'da bulunan mezarı başında anıldı.

İSTANBUL'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na giderken motosikletiyle kaza geçirerek şehit olan Ferdi Yurduseven (28) memleketi Samsun'da bulunan mezarı başında anıldı. Dede Dursun Ali Yurduseven, ?Evden giderken ailesine 'Vatanı kurtarmaya gidiyorum' demiş. Gitti ve şehit haberi geldi? dedi.

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İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde darbecilere direnen Ferdi Yurduseven ardından motosikletiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı.  Bu sırada bir kamyona çarpan Yurduseven, şehit oldu. Yurduseven, memleketi Samsun'da bulunan mezarı başında ailesi tarafından anıldı. Yurduseven'in dedesi babaannesi ve 3 halası mezarı başında dua etti.

'GERİYE OĞLU BİZE YADİGAR KALDI?

4 yıldır torununun acısını yaşadıklarını söyleyen dede Dursun Ali Yurduseven (78) "Ölüm bizim için vatan için torunum şehit oldu. Cumhurbaşkanımın çağrısı üzerine 4 torunum da sokağa çıkıyor o gece. Ferdi ise şehit oluyor. Ferdi bir arkadaşıyla motosikletle Boğaz Köprüsü'ne gidiyor ardından havalimanına giderken arkadaşıyla birlikte şehit oluyor. Torunum şehit olduğunda 2 yaşında Alperen isimli çocuğu vardı. Şimdi o bize torunumdan geriye yadigar kaldı. Evden giderken ailesine 'Vatanı kurtarmaya gidiyorum' demiş. Gitti ve şehit haberi geldi" diye konuştu.

'VATAN SAĞ OLSUN?

Babaanne Saniye Yurduseven (68), torunun ölüm haberini duyuca şok olduğunu belirterek "Çok acı bir olay. Çok büyük bir acı. Allah'tan gelene hiçbir şey diyemeyiz torunumuz şehit oldu. Vatan sağ olsun" dedi.

'BELKİ ŞEHİT OLURUZ GERİ GELEMEYİZ?

Hala Serpil Kaya, yeğeninin her zaman şehit olmak istediğini söyleyerek "Vatani görevini yapmak için askere gittiğinde şehit olmak istiyordu. Hep bunu söylerdi 15 Temmuz gecesi şehit oldu. 15 Temmuz gecesi gitmek istiyor annesi aracın önüne duruyor gitmemesi için oda motosikletini alıp arkadaşıyla birlikte gidiyor. 'Liderimiz bizi sokağa çağırdı, biz burada evde oturamayız. Vatan, millet için gidiyoruz. Belki şehit oluruz belki geliriz belki geri gelemeyiz? demiş. Önce köprüye gidiyor sonra havalimanına giderken şehit oluyor" şeklinde konuştu.


Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:35 Kaynak: DHA

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