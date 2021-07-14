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Samsun'da "15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da "15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez" konferansı düzenlendi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:29
Samsun'da

Samsun'da "15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez" konulu konferans düzenlendi.

Samsun'da "15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez" konulu konferans düzenlendi.

Samsun Valiliği, Samsun Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesince Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Yasin Aktay katıldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aktay, konuşmasında, 15 Temmuz darbe gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olduklarını ve darbeye karşı gereken tavrı göstermiş olmanın da gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Aktay, "İşgal girişimine karşı 'Türkiye geçilmez' diyerek hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Toplumsal hareketlerin genellikle mevcut iktidara karşı olduğunu söyleyen Aktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi ilk defa toplumsal hareketler sosyolojisinin bütün ezberlerini bozacak başka bir şey çıktı ortaya. Mevcut olan hükümeti savunmak üzere bir toplumsal hareket oluştu. Toplumun bir kesimi karşı çıkarken bir kesimi alkışlayarak marketlere, bankalara hücum etti. Toplumsal hareketi destekleyen demokrasi nöbetleri ortaya çıktı. Devletine sahip çıkmaya çalışan bir millet ortaya çıktı. Türkiye'de devletle millet arasında en az 100 yıllık bir dönem soğukluk vardı. Türkiye'de devlet ile milletin değerleri çatışma halindeydi. O yüzden millet devletine küskündü. Türkiye'de millet devletinden uzaktı çünkü devlet milletine çok uzaktı. Türkiye'de insanların başörtüsüyle uğraşıldı, değerleriyle uğraşıldı, din eğitimiyle uğraşıldı, alfabeleriyle uğraşıldı, ezan Türkçe olarak okundu. Halk ancak işgalcilerin yapacakları şeyleri kendi devletinden görüyordu. Artık devletle millet arasında ciddi bir kaynaşma oluşmuş durumda. 'Devletin bir milleti yok, milletin bir devleti var' diyorduk ama bu bir iddiaydı. 15 Temmuz bu iddiayı kanıtladı."

FETÖ'nün 60'lı yılların başlarından beri faal olduğuna dikkati çeken Aktay, "FETÖ, darbelerin hepsinden faydalanarak çıkmış bir örgüt. 12 Eylül darbesinde FETÖ'nün kendisinin darbe yapacak kapasitesi yoktu. Darbecilerle öyle içli dışlı yaşadı ki darbecilerin hepsinden istifade etti. 28 Şubat darbesinden de en çok faydalanan yine FETÖ oldu. İmam hatipler kapatıldı onların okullarının önü açılmış oldu." ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün iktidar olmuş hükümetleri çok başarılı bir şekilde kullandığını dile getiren Aktay, şöyle devam etti:

"Şimdi bazıları diyecek ki 'FETÖ AK Parti zamanında palazlandı. Önceden müttefiktiniz, ne zaman ayrıştınız.' Hayır, AK Parti hiçbir zaman müttefik olmadı. FETÖ daha önceki bütün hükümetlere yanaştığı gibi AK Parti'ye de yanaştı ve ondan faydalanmaya çalıştı. ve ilk defa FETÖ'yle mücadele etmeyi göze alan hükümet AK Parti hükümeti oldu. Yargı yoluyla darbe en sinsi darbe biçimidir. 15 Temmuz darbesi bu adamların en zeki, en sinsi darbe yollarını denedikten sonra çaresiz kalarak başvurdukları en açık darbeydi. Aslında çok zayıf bir darbe biçimidir. 15 Temmuz darbesi bütün foyanın ve gerçek düşmanların ortaya çıktığı an oldu 15 Temmuz. 15 Temmuz'u şahsen şehitlerimize rahmetle, minnetle birlikte diğer darbelere nazaran çok daha tehlikeli görmedim hiçbir zaman. O gece ya ölürdük ya kalırdık. Geçek anlamda karşımızda kim vardı artık biliyorduk. Önceden kim vardı bilemiyorduk. 15 Temmuz gecesi karşımızda kimlerin olduğunu öğrendik."

Programa, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'da 15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez konferansı düzenlendi
Samsun'da 15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez konferansı düzenlendi
Samsun'da 15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez konferansı düzenlendi
Samsun'da 15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez konferansı düzenlendi
Samsun'da 15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez konferansı düzenlendi

15 Temmuz, Türkiye, Samsun, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da '15 Temmuz Sosyolojisi İhmale Gelmez' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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