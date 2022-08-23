Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı

23.08.2022 16:47
Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk bir iş yerinden 350 kiloluk sac levhanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk bir iş yerinden 350 kiloluk sac levhanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 350 kiloluk sac levha çalındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını 15 yaşındaki B.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan B.B., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı 35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:11:04. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement