Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk bir iş yerinden 350 kiloluk sac levhanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 350 kiloluk sac levha çalındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını 15 yaşındaki B.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan B.B., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN