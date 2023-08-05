Samsun'da 15 yaşındaki genç okul bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 15 yaşındaki genç okul bahçesinde ölü bulundu

05.08.2023 19:57

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 yaşındaki Yiğit Öztürk okul bahçesinde ölü bulundu. Olay, Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Yiğit Öztürk'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öztürk'ün yüzünde ya da bedeninde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadığı belirtildi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 yaşındaki Yiğit Öztürk, İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde ölü olarak bulundu. Öztürk'ün vücudunda herhangi bir darp veya kesik izi olmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OKUL BAHÇESİNDE KORKUNÇ OLAY

Olay bugün Samsun'un Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Çevreden geçen vatandaşlar okul bahçesinde bir çocuğun yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da 15 Yaşındaki Genç Okul Bahçesinde Ölü Bulundu

VÜCUDUNDA DARP VEYA KESİK İZİ YOK

Yapılan kontrolde adının Yiğit Öztürk olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yiğit Öztürk'ün yüzünde ya da bedeninde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanılmadığı ifade edildi.

Samsun'da 15 Yaşındaki Genç Okul Bahçesinde Ölü Bulundu
Yiğit Öztürk

OKULUN ÖĞRENCİSİ DEĞİLMİŞ

Öztürk'ün bahçesinde ölü bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencisi olmadığı da öğrenildi. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Yiğit Öztürk, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 15 yaşındaki genç okul bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


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