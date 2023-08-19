Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti

Samsun\'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 19.08.2023 16:50

Samsun'un Canik ilçesinde, anne-babası vefat etmiş olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, amcasının evinin 9. katındaki pencereden atlayarak ağır yaralandı ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne-babası küçük yaştayken vefat eden 15 yaşındaki E.G.S., amcasının 9. kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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