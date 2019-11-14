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Samsun'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
6 saat önce
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Cemal D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "yağma", "uyuşturucu" ve "görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemal D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
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