15 yıllık çalışmayla geliştirilen "Macit 55" adlı kestane çeşidi tescillendi - Son Dakika

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görevli araştırmacı İdris Macit öncülüğünde 15 yıllık çalışma sonucu geliştirilen "Macit 55" adlı kestane çeşidi tescillendi.

"Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları Projesi" kapsamında 2002 yılından bu yana 8 meyve türünde yürütülen genetik muhafaza ve değerlendirme çalışmaları sonucunda arazi gen bankasında 691 bitki materyali muhafaza edildi.

Proje kapsamında 2006 yılından itibaren üzerinde çalışılan türlerden biri olan kestanede ise üstün özelliklere sahip bir kestane türü, "Macit 55" adıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına tescil ettirildi.

Enstitü araştırmacıları İdris Macit, Erol Aydın ve Ercan Er tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tescili sağlanan kestane çeşidinin tanıtımı amacıyla enstitü bahçesinde toplantı düzenlendi.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, burada yaptığı konuşmada, Macit 55'in bölge için uygun bir çeşit olduğunu söyledi.

Birim alandan yüksek verim alınabilecek bir çeşit tescil ettirildiğine işaret eden Ak, "İnşallah bu çeşidin fidan üretiminin yaygınlaşmasıyla kestane kapama bahçeleri görmeye başlayacağız. Kestane, doğal alanlarda üretimi yapılan bir ürün. Bu çeşitle hem birim alanlarda verim artacak hem de üreticiye daha uygun şartlarda standart özellikleri belli olan çeşidi ulaştırmış olacağız." dedi.

İdris Macit ise Macit 55 kestane çeşidinin bölgedeki yerli kestanelerle Türkiye'de bulunan bazı yabancı kaynaklı çeşitlere göre 10-25 gün daha erken hasada geldiğine dikkati çekti.

Bu özelliğin çeşide pazarda daha yüksek fiyattan değerlendirilebilme imkanı sağlayacağını vurgulayan Macit, şöyle devam etti:

"Bu, önemli bir özelliktir. Bunun yanında meyvelerinin iri ve parlak kestane rengine sahip olması da tüketici tarafından beğenilen bir husustur. Yerli meyvelere bakıldığında, Macit 55'in meyveleri aşağı yukarı iki kat iri meyvelere sahip. Bu çeşidin en önemli özelliklerinden biri de ağaçlarının erken meyveye yatması ve yüksek verimli olmasıdır. Macit 55, ağaçlarının 4 yıl sonra meyve vermeye başlamasıyla da üstün niteliklere sahip bir çeşit."

Macit, kestane çeşidinin çiftçiye ulaştırılması için fidan üretimine başladıklarını belirterek, "Bu çeşidin piyasada tutma potansiyeli oldukça yüksek. Bu sebeple fidan üretimi için anaç olarak kullanacağız. Tohum üretimi konusunda bir taraftan laboratuvarda doku kültürü çalışmasıyla bunun fidanının kitlesel şekilde bol miktarda üretiminin sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen laboratuvar çalışmaları bu yılın sonuna kadar sonuçlanacak. Macit 55, özellikleri bakımından Türkiye'de ilk çeşit diyebiliriz." ifadelerini kullandı.