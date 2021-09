Samsun'da 1500 çiftçiye 7,5 milyon liralık destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 1500 çiftçiye 7,5 milyon liralık destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında oldu. Toprak analizinden danışmanlık hizmetine, tohum ve fidan desteğinden organik tarımın geliştirilmesine ve makine desteğine kadar birçok alanda üreticilere katkı sağladı. Kırsal kalkınma destekleri sayesinde Samsun'da hem çiftçilik yeniden canlandı hem de üretim arttı. Son dönemde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bu desteklerinden yararlanan çiftçi sayısında da artış dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi son 2 yılda 1500 çiftçiye 7,5 milyon liralık destekte bulundu.

1 milyon fide ve fidan üretici ile buluştu

Üretimi teşvik projeleri ile Samsun'un tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugüne kadar 1 milyon fide ve fidanı üreticilerimizle buluşturduk. Ayrıca 37 ton tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra tohum ve ekipman desteklerimiz sürekli devam ediyor. Her zaman 'tarım' diyoruz, 'üretim' diyoruz, 'hayvancılık' diyoruz, girişimcilik ruhuna vurgu yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektör" dedi.

Tarım yoksa insanda yok

Tarım olmadan insan yaşamının da olmayacağını dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Şehrimizin tanıtımının dünyanın her yerinde yapılması, ürünlerimizin dünyanın her tarafına satılabilmesi için üretmeye ihtiyacımız var. Daha güzel ve daha bereketli bir Samsun için, geleceğimiz için üretmemiz gerekir. Tarım olmazsa buğday olmaz. Buğday olmazsa ekmek olmaz. Tarım olmazsa koyun olmaz, sığır olmaz, süt olmaz, et olmaz, insan yaşamı olmaz. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda destekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN