Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 821 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen F.S. hakkında çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 bin 821 kapsül sentetik hap, 295 gram esrar, 2 tabanca, 2 şarjör ve 117 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 16 bin 821 kapsül sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika