Samsun'da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucunun şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Samsun'da ele geçen 3,5 milyonluk uyuşturucunun şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bir araçta yapılan aramada ele geçen ve 3,5 milyon lira değerinde olduğunu bildirilen 16 kilo 410 gram bonzai ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada önceki gece Ordu ili istikametinden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak operasyon başlattı. Narkotik polisi tarafından tespit edilen otomobil Canik ilçesinde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan çantalar içinde yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ünye'de gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Ele geçen uyuşturucunun piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğunu öğrenildi.