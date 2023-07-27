Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü ve kaçtı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesine tabancayla öldürüp kayıplara karıştı.

Olay, Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.'ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Melek B. olay yerinde hayatını kaybetti. V.S.K. ise tabancayla birlikte kaçtı. Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları kadını mutfakta sırt üstü yatar halde ölü buldu. Melek B.'nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN