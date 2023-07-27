Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü ve kaçtı - Son Dakika
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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü ve kaçtı

27.07.2023 20:05

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuk annesine tabancayla saldırarak öldürdü. Olayın ardından kaçan çocuğu yakalamak için jandarma çalışma başlattı.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesine tabancayla öldürüp kayıplara karıştı.
Olay, Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.'ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Melek B. olay yerinde hayatını kaybetti. V.S.K. ise tabancayla birlikte kaçtı. Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları kadını mutfakta sırt üstü yatar halde ölü buldu. Melek B.'nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü ve kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü ve kaçtı - Son Dakika
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