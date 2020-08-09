Samsun'da 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika

İstanbul'dan Samsun'a gezmeye gelen 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Costal mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a gezmeye geldiği öğrenilen 16 yaşındaki Mertcan Yanak, 3 arkadaşı ile birlikte serinlemek için denize girdi. Ancak, Mercan Yanak dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşları durumu fark edince etraftan yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri Mertcan Yanak'ı yaptıkları arama çalışmaları sonucu bulamadı. Akşam olduğu için arama çalışmalarına yarın sabaha ertelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN