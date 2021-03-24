Samsun'da 17 ilçenin 12'sinde korona vaka artışı sürüyor - Son Dakika

Samsun'da 17 ilçenin 12'sinde korona vaka artışı sürüyor

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı

Oruç: "Vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70'in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz"

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70'in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz. Samsun'da halen 17 ilçemizin 12'sinde vaka artışı sürüyor" dedi.

Samsun'da pandeminin ildeki genel seyri ve vaka dağılımı hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İlimizde maalesef geçtiğimiz hafta da vaka sayımızdaki artış devam etti. Bu artışın hastanelerimizde oluşturduğu yük gün geçtikte artıyor. Son haftaya ait Kovid-19 verilerini de dikkate alarak bir projeksiyon yaptığımızda, il olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70'in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz. Samsun'da halen 17 ilçemizin 12'sinde vaka artışı sürüyor" diye konuştu.

"Önümüzdeki 15 gün önemli"

Oruç şöyle devam etti: "İl olarak insidans hızımız yüz binde 508 ama 19 Mayıs ilçemizde bu oran yüz binde 837, Asarcık ilçemizde 766, Bafra ilçemizde 642, Terme ilçemizde 606, İlkadım ilçemizde ise yüz binde 599. Her ilçemiz kendi içinde korona virüse karşı büyük bir mücadele gösterdiği gibi, etrafına hastalığı yeniden yayma riski nedeniyle de aynı zamanda çevresi için bir risk unsuru haline geliyor. Bu tablo bize Samsun olarak bir karar sürecine girdiğimizi; önümüzdeki 15 günün Samsun için korona virüsle mücadelede ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor. Bu 15 günde şehir olarak, tüm bireylerimizle, küçüğümüzden büyüğümüze tüm insanlarımızla bir karar vereceğiz. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uyup yoğun bakım ve yatan hasta oranlarımızı makul seviyelere çekip, sevdiklerimizi mi koruyacağız ya da önlemleri boş verip vaka sayımızı artırıp onların hayatını tehlikeye mi atacağız. Vereceğimiz karar aslında bu kadar basit."

"İlimizde vakaların azalması ve hedefimiz olan maviye ulaşmak ancak bizim elimizde"

Samsun'da şu ana kadar 285 bin doz aşı yapıldığı bilgisini veren Oruç, "Bu da şehrimizdeki insanların önemli bir kısmının aşı sürecine dahil olduğu anlamına geliyor. Her geçen gün artacak olan bu rakam, koronaya karşı kazanacağımız zaferde en büyük gücümüz olacak. Bu nedenle bir yıldır insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, kamu görevlilerimizin gösterdiği özverileri daha değerli kılmamız, aşı çalışmalarına zaman tanımak için doğru kararı vermemiz gerekiyor. Bu kararı hiç tereddüt etmeden tüm Samsunluların vereceğine inanıyorum. İlimizde vakaların azalması ve hedefimiz olan maviye ulaşmak ancak bizim elimizde. İnşallah Samsun Valiliğimizin koordinasyonu ve yönlendirmesiyle el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimizdeki yükü daha fazla artırmadan önce durduracağız" ifadelerini kullandı.