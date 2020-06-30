Samsun'da 170 mahalle bu yıl suya kavuşacak - Son Dakika

Samsun'da 170 mahalle bu yıl suya kavuşacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, bu yıl su sorunu bulunan 170 civarında mahalleyi bu yıl sonuna kadar suya kavuşturacaklarını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, bu yıl su sorunu bulunan 170 civarında mahalleyi bu yıl sonuna kadar suya kavuşturacaklarını bildirdi.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu

Demir, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Teknik İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Su Hizmetleri Komisyonu ve Kanal Hizmetleri Komisyonu seçimleri gerçekleştirilen toplantıda SASKİ'nin yıl boyunca görev yapacak komisyon üyeleri seçildi, 2019 yılı faaliyet raporu oylandı.

Demir, burada yaptığı açıklamada, susuzluk sıkıntısı yaşayan mahalle kalmayacağını dile getirdi.

Vezirköprü bölgesinde de arıtma ihalesine çıktıklarını belirten Demir, "Bu yıl sonuna kadar Vezirköprü'deki su sıkıntısını gideriyoruz. Susuzluk yaşayan 170 civarında mahallemizi bu yıl sonuna kadar suya kavuşturuyoruz. 70'e yakın mahallenin de 2021 yılının sonuna kadar problemini çözeceğiz." dedi.

İçme suyu konusunda tüm vatandaşları kaliteli, kayıp kaçak oranı çok düşük suya kavuşturacaklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Denetim kontrolü ve veri toplama (Scada) sistemiyle suyun kalitesi, kayıp kaçak oranı, debilerini oradan tam olarak görebileceğiz. Bize ihbarlarla gelen kayıp kaçağı tespit etme durumundan çıkacağız. Hangi hattan ne kadar su geçiyor, arada ne kadar kayıp var, sistem bize onu gösterecek. Temmuz ayında ihaleye çıkıyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de en gelişmiş Scada sistemine biz sahip olacağız. Bunun için 100 milyonun üzerinde yatırım yapacağız."

Yedekli arıtma sistemi çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Demir, "Selahattin Ereren Arıtma Tesisi'ne sıfırdan arıtma yapacağız, günlük 300 bin metreküp kapasiteyle. Önümüzdeki yıl ihale etmeyi planlıyoruz. Onu kullanırken şu anki mevcut arıtmayı terk edeceğiz. Samsun sanıyorum ki Türkiye'de yedekli arıtma sistemine sahip kent merkezinde ilk il olacak. Dünyanın bin bir türlü hali var. Şu anki arıtma sisteminde bizim irademiz dışında teknik anlamda bir sıkıntı yaşasak Samsun'a su veremeyiz. Bunun tedbirini alıyoruz." diye konuştu.

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız da çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mustafa Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 170 mahalle bu yıl suya kavuşacak - Son Dakika

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:33 Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:09:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 170 mahalle bu yıl suya kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]