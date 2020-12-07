Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor - Son Dakika

Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor

07.12.2020 12:12
Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor, System.String[]

Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 18 çocuğun koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini ifade etti.

Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, 18 çocuğun koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun'da koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "İlimizde 164 koruyucu ailemiz var. Bu ailelerin yanında da 190 çocuğumuz yaşıyor" dedi. Balcı, 18 çocuğun ise koruyucu ailesine kavuşmak için sıra beklediğini dile getirdi.

Samsun'un koruyucu aile sayısında Türkiye'de 15 inci sırada olduğunu vurgulayan Balcı, "Koruyucu aile en ideal çocuk bakım yöntemidir. Koruyucu aile hizmetini kurum olarak çok önemsemekteyiz. Çocuklarımız koruyucu aile yöntemiyle, 18 yaşına kadar aile ortamında yaşayabilmekte ve böylelikle kurum bakımındaki örselenme veya olumsuz gelişmelerden kurtulmaktadır. Biz de bu nedenle Samsun'da koruyucu ailenin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bir çocuğun koruyucu ailesi olmak, çocuğun olduğu kadar ailenin de hayatını değiştirmektedir. Ailelerin vereceği bu önemli karar bir çocuğun daha geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Koruyucu aileleri diğerlerinden farklı kılacak olan şey, bir çocuğa yardım etmek konusundaki duyarlılığı ve onun geleceğini şekillendirmek adına vereceği katkıdır" diye konuştu.

"Masrafları devlet karşılıyor"

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımlarının devamı sağlanamayan çocuklar için bu hizmetin önemine değinen Tekin Balcı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 25-65 yaş aralığında olan, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz kişiler koruyucu aile olabilir. Koruyucu ailelerin temel görevi, çocuğun fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli şartları sağlamak. Koruyucu ailesi olduğunuz çocukların sağlık, giyim, eğitim-öğretim, meslek edindirme kurs bedelleri ve servis ücretleri devlet tarafından karşılanmakta olup, çocuğa yaş ve öğrenim düzeyine göre harçlık ödenmektedir. Bu ödemeler aylık olarak yapılmaktadır. Ayrıca koruyucu ailenin talepte bulunması durumunda, çocuğun yaşına göre 670 lira ile bin 468 lira arasında değişen ücretler ödeniyor. Koruyucu aile hizmeti devam ederken, gerek duyulduğunda çocuğun sağlık harcamaları Genel Sağlık Sigortası kapsamında kurum tarafından ödenmekte" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor

Koruyucu Aile, Samsun, Çocuk, Balcı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Bakan Koca da uyarmıştı! Vaka artışı sonrası Adana'nın korona haritasında en risksiz bölge mezarlıklar görünüyor Alarmlı özel dolaplarda saklanıyor! Yerli aşı ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti
ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nde de gündem Türkiye'ye yaptırım ABD'nin ardından Avrupa Birliği'nde de gündem Türkiye'ye yaptırım         
11:48
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor         
10:18
Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi Birkaç fotoğraf uğruna bitmemiş inşaatın tepesine çıkan genç kızlar yürekleri ağza getirdi         
10:07
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi         
09:34
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı, nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 12:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 18 çocuk koruyucu aile için sıra bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei