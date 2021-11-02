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ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ - Son Dakika

ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ

02.11.2021 14:25
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ

ZABITA EKİPLERİ ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ YAPTIBAŞKAN DEMİRTAŞ, İLÇEMİZDE YETKİSİZ GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLARIN TOPLANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZKatı atık toplayanlara yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi sonrası harekete geçen...

ZABITA EKİPLERİ ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ YAPTI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, İLÇEMİZDE YETKİSİZ GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLARIN TOPLANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Katı atık toplayanlara yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi sonrası harekete geçen İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri şehir merkezinde izinsiz/belgesiz ruhsatsız atık toplama yapan 18 işletmeye mühürleme işlemi gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesinde kent merkezinde hurda toplama ve ayırma belgesi olmayan gürültü ve çevre kirliliğine neden olan işletmelere yönelik bu faaliyetlerini ticaret alanlarında yapılmasına dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hurda, atık toplayanların sayısının hızla artıp kontrolden çıkması, çöplerden hiçbir hijen kuralına uyulmadan, hastalık bulaşma riskine rağmen atık toplamanın sürdürülmesi, bunun yanında güvenlik zafiyeti de oluşması üzerine, atık ve hurda alımı yapan firmaların lisanlı firmalarla ticaret alanlarında yapılması için yerel yönetimlere gönderilen düzenleme sonrası harekete geçen İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri izinsiz ve ruhsatsız olarak devam eden işletmelere faaliyetlerini sonladırması için 3 ay taşınma süresi verildi. Verilen süre sonrası denetime çıkan ekipler 18 iş yerinde mühürleme işlemlerini gerçekleştirdi.

"Çöpe değil geri dönüşüm kutularına atalım"

Çevreye zarar veren her türlü olumsuzluğu engellemeye kararlı olduklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; " Mahalle aralarında bu işi gelişi güzel yapan kişiler var. Görüntü kirliliğine yol açan bu durumla ilgili yoğun şikayet alıyorduk. Yaptığımız denetimlerde ilgili kişileri uyardık ve faaliyetlerine son vermeleri için belirli bir süre tanıdık. Bu şekilde davranmaya devam edip, hurdacılık faaliyetlerine mahalle aralarında devam edenlere zabıta ekiplerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi sonrası kapama işlemlerini gerçekleştirdi. İlçede hurdacılar sitesi dışında şehir merkezinde seyyar hurdacılık yaparak çevre kirliliğine neden olan geri dönüştürebilen atıkların toplamasına izin verilen yetki ve lisanslı firmalar harici toplama yapan hurdacılara bundan sonrada yaptırımlarımız aralıksız olarak devam edecektir. Özellikle toplama yapan lisanlı firma ile toplama yapan araç ve çek çeklere Cip ve GPS sistemi ile takip ederek yetkisiz toplamaya ilçemizde müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan geri dönüşüme kazandırılacak olan maddeleri çöplere değil, geri dönüşüm kutularına atmalarını yada belediye logolu lisanlı firma ekiplerine teslim etmelerini istiyoruz. " ifadelerine yer verdi.

ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ
ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Zabıta, Samsun, 3. Sayfa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİR MERKEZİ'NDE İZİNSİZ HURDA TOPLAYAN 18 İŞ YERİNE KAPAMA İŞLEMİ - Son Dakika
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