Samsun'da 19.19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Samsun'da 19.19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu

SAMSUN - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlatmasının bu yıl 101. yıl dönümü kutlandı. Korona virüsü nedeniyle bu yıl en farklı bayramlardan bir tanesi yaşandı. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi için yapılan etkinliklerde katılım sınırlı tutuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamalar canlı yayınlarla vatandaşlara ulaştırıldı. Kutlamaların sonuncusu ise Bandırma Vapuru Müzesi önünde gerçekleşti. Sporcuların ve protokolün katılımıyla saatler 19.19'u gösterdiğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlarda evlerinin balkonlarından bayraklarla kutlamaya eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sanatçı Canan Anderson keman gösterisi ile büyüledi.

Kutlamaya Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal katıldı.