Samsun'da 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi açılış dersi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Biz siyasetin bilgi temelli bir eylem olduğuna inanıyoruz. Hamasi söylemlerden, popülizmden ziyade bilgiyle araştırmayla milletimizin hizmetine en iyi hangi çalışmaları ortaya koyabiliriz bu inanç ve gayretle çalışan, bu çerçeveyle hareket eden bir kadroyuz. Siyaset Akademisi de bu anlamda çok büyük öneme sahip." dedi.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem açılış dersine katılan Büyükgümüş, Siyaset Akademisi'nin AK Parti'nin Türkiye'de siyasete kattığı en önemli yeniliklerden biri olduğuna işaret etti.

Siyaseti öğrenebilinecek yerin teşkilatlar olduğunu ifade eden Büyükgümüş, genel merkez gençlik kolları başkanlığı görevini verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Siyaset burada öğrenilir." dediğini hatırlatarak, birçok akademik çalışma yaptığını, dünyanın en iyi üniversitelerinde bulunduğunu, siyaset bilimi alanında doktora yaptığını buna karşın bu işin sahada pişerek öğrenilmesi gerektiğini gördüğünü söyledi.

Büyükgümüş, siyasetin bilgi birikimiyle yapıldığını ve en önemli eğitimin ise siyasetin içinde alınabildiğini vurgulayarak, "Biz siyasetin bilgi temelli bir eylem olduğuna inanıyoruz. Hamasi söylemlerden, popülizmden ziyade bilgiyle araştırmayla milletimizin hizmetine en iyi hangi çalışmaları ortaya koyabiliriz bu inanç ve gayretle çalışan, bu çerçeveyle hareket eden bir kadroyuz. Siyaset Akademisi de bu anlamda çok büyük öneme sahip. Teşkilat mensupları burada temel siyasi konularda bilinçleniyor hem de siyasete ilgi duyan partimizi tanımak için bu platformu vesile olarak gören vatandaşlarımız da AK Parti Siyaset Akademisi'nden istifade edebiliyorlar. " diye konuştu.

Bu alanda okunan kitabın da teorik olarak elde edilen bilginin de yetersiz olduğunu belirten Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Tıpkı yüzme öğrenebilmek için birinin yüzlerce cilt kitap okuyup bir kulaç atamamasına benziyor. O yüzden siyasette bilgiyi öğrenmemiz gereken konuları her zaman önemseyeceğiz. Biz bilgi temelli siyaset yapan bir hareketiz ama özellikle teşkilatta fiili olarak bunları uygulamadan bunların vatandaşımızda nasıl bir etki uyandırdığını gözlemlemeden bu işte başarılı olmak, bu işi öğrenmek çok mümkün değil."

Büyükgümüş, yapacağı sunumla, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiği, birçok alanda AK Parti ile Türkiye'nin değişip dönüştüğü, bu dönüşümün kavranması, bu dönüşümün hangi tarihi temelle gerçekleştiğinin idrakine iyi varılması konularında bilgi vereceğini ifade etti.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve teşkilat üyeleri ile çok sayıda genç katıldı.