Samsun'da '19 Mayıs'a özel vosvos konvoyu' - Son Dakika

- Samsun'da '19 Mayıs'a özel vosvos konvoyu'

Samsun protokolü halkı selamladı

SAMSUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da düzenlenen vosvos konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Üstü açık otobüsle konvoya katılan Samsun protokolü vatandaşları selamladı.

İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi önünde toplanan vosvos tutkunları ve vatandaşlar 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Bir grup tiyatrocu ise Atatürk'ün Samsun'da kara ayak basışını canlandırdı. Türk bayrağını alarak Tütün İskelesi önüne koşan vatandaşlar 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Akabinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindekiler üstü açık otobüsle sürücülerin 'vosvos' diye tabir edilen eski otomobilleriyle yaptığı vosvos konvoyuna katılarak vatandaşları selamladı. Vatandaşlar ise balkonlarından bayrak sallayarak bu coşkuya ortak oldu. Tütün İskelesi'nde başlayan konvoy Doğupark istikametini dolaşarak son buldu.

Konvoy öncesi bir konuşma gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun, Cumhuriyetimizin, kurtuluşumuzun ilk adımının atıldığı meşale şehridir. Siz çok değerli kardeşlerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlarda buluşmak üzere" dedi.