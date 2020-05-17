Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı - Son Dakika

Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için sosyal mesafeye uyularak yapılan halk oyunları gösterisi video kayda alındı.

Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı, System.String[]

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için sosyal mesafeye uyularak yapılan halk oyunları gösterisi video kayda alındı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Samsun'daki sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs'ta da devam ettiği için Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayınlanmak üzere Terme Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen halk oyunu gösterilerinin görüntüleri çekildi.


Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje sorumlusu halk oyunları eğitmeni Emrah Kuvvet, korona virüs salgını dolayısıyla Samsun'daki sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ve 19 Mayıs'ta insanların sokakta olamayacağı için bu çalışmayı hazırladığını söyledi.


"Samsun'un farkı hissedilmeli"


Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Milli Mücadele ateşini yaktığını anımsatan eğitmen Emrah Kuvvet, "Samsun, Türkiye tarihi açısında farklı değere sahip. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı mücadelenin üzerinden 101 yıl geçti. Halk oyunları ekibi olarak milli bayramlarda her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyorduk. Ülkemizin ve tüm dünyanın korona virüsle mücadele ettiği bu günlerde insanlarımıza bu yıl da aynı duyguyu yaşatmak için sosyal mesafeye uyarak video bayram etkinliğini hayata geçirdik. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamaları olsa dahi 19 Mayıs'ta Samsun'un farkı hissedilmeli" diye konuştu.


"Nice 19 Mayıslara"


Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda korona virüs salgını nedeniyle kutlamaların yapılmayacağının üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını yıllardır özellikle Samsun'da büyük bir coşkuyla kutluyorduk. Ancak korona virüs salgını nedeniyle kutlamalar yapılmıyor. Biz de bu durumda yine bir etkinlik düzenleyerek kutlamaları sosyal medya üzerinden yapmaya karar verdik. Gösterilerin video kayıtlarını vatandaşlarımızın izlemesini istiyoruz. Bu seneki 19 Mayıs'ın telafisini önümüzdeki yıllarda gerçekleştirme ümidi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.


8 kişilik gösteri ekibin ilçedeki boş caddelerde gerçekleştirdiği halk oyunları gösterisinin videosu 19 Mayıs Salı günü sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. - SAMSUN

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Samsun, Terme, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 05:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'da 19 Mayıs için video gösteri hazırlandı - Son Dakika

Son Dakika

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