Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

20.05.2022 15:42
Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A'nın emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Y.G'yi de Samsun'da yakaladı.

Şüpheli, evinde yapılan aramanın ardından emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti.

Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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