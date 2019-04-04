Son Dakika Haberleri: Samsun'da, 1919 Öğrenci Bir Arada Kitap Okudu

Samsun'da, 1919 Öğrenci Bir Arada Kitap Okudu

49 dakika önce

SAMSUN'da 1919 öğrenci ile kitap okuma etkinliği düzenledi.

Samsun'da, 1919 Öğrenci Bir Arada Kitap Okudu, System.String[]
SAMSUN'da 1919 öğrenci ile kitap okuma etkinliği düzenledi. Kitap okumak için alanda bulunan öğrenciler 'Oku İlkadım' koreografisi oluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkadım ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 1919 kişi katıldı. Öğrenciler yaklaşık 1 saat kitap okuduktan sonra, 'Oku İlkadım' koreografisi oluşturup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Amaçlarının sadece öğrencilerin ellerine bir kitap alıp okuması değil, topluma mesaj vermek olduğunu ifade eden İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Dinimizin ilk emri 'oku'dur, hem de toplumun nerede olursa olsun okuma alışkanlığı kazanmasını istedik. Okuma alışkanlığı kazanılması için sürekli gündemde kalmasını istediğimiz bu faaliyeti gerçekleştirdik. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kapsamında da 1919 öğrencimiz koreografi yaparak bir mesaj daha verdik" dedi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:47 Kaynak: DHA

İlkadım, Samsun, Güncel
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