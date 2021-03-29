Samsun'da 1933 kişiye 849 bin 785 lira ceza kesildi - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğünce, 3 gün süren uygulamalarda, çeşitli nedenlerle 1933 kişiye 849 bin 785 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 26-29 Mart tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlükleri tarafından şüpheli araç ve sabit yol uygulamaları yapıldığı belirtildi.

Uygulamalarda 39 bin 64 kişinin GBT sorgusunun gerçekleştirildiği, 75 aranan kişinin tespit edilip 17'sine adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"123 şahsa idari işlem yapılarak 59 bin 885 lira para cezası uygulandı. 7 bin 96 araç kontrol edilip 1810'una cezai işlem uygulanarak 789 bin 900 lira para cezası kesildi, 171 araç trafikten men edildi. 627 iş yeri kontrol edilip, 10 iş yerine ceza işlem uygulandı. Uygulamalarda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 33 mermi, 33 kesici alet, 7,44 gram esrar, 50,24 gram kannabinoid, 6,48 gram metamfetamin, 1,64 gram kenevir tohumu, 3 ekstazi, 122 sentetik ecza, 13 metamfetamin emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir."