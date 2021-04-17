Samsun'da 2 akrabasını silahla yaralayan kadın tutuklanırken eşi ve oğlu serbest kaldı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı akrabalarını silahla yaraladığı iddia edilen kadın tutuklanırken eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde Gönül A. (41), eşi Hakan A. (44) ve oğlu Celil A. (24) ile aralarında husumet bulunan akrabaları Hüseyin A. (48) ve Can A. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A, Hüseyin A. ve Can A'yı tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, araçla olay yerinden kaçan Hakan A. ve Celil A'yı Karadeniz Mahallesi'nde yakaladı.

Bir süre sonra telefonla 112'yi arayarak teslim olmak istediğini söyleyen Gönül A. da bulunduğu yere giden polis ekiplerince olayda kullanılan silahla gözaltına alındı.

Hakan A, Celil A. ve Gönül A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan Gönül A. tutuklanırken eşi Hakan A. ile oğlu Celil A. adli kontrol şartıyla salıverildi.