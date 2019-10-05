Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 araç çarpıştı, yaya ağır yaralandı
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Samsun'da 2 araç çarpıştı, yaya ağır yaralandı

45 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı.

Samsun'da 2 araç çarpıştı, yaya ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı.

Samet Y. yönetimindeki 52 RD 839 plakalı otomobil, Dörtyol mevkisinde Adem A. idaresindeki 55 HE 012 plakalı otomobille çarpıştı.

Samet Y'nin çarpmanın etkisiyle savrulan aracı, önce refüjden karşıya geçmeye çalışan Onur Uzun'a (33) ardından da elektrik direğine çarptı.

Ağır yaralanan Uzun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Uzun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çarşamba, Dörtyol, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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