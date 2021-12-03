Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen A.İ.'yi (49) takibe aldı. A.İ., narkotik polisi tarafından Derebahçe Mahallesinde araç içerisinde 486,98 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri diğer bir operasyonda ise İlkadım ilçesi Fatih Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Ö.K.'yi (46) takibe aldı. Ö.K.'nin ikametinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 3,29 gram metamfetamin maddesi ve 21 kapsül sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili Ö.K. gözaltına alındı.

2 ayrı operasyonla ilgili polisteki sorgulanması tamamlanan A.İ. ve Ö.K., 'uyuşturucu ticareti' suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN