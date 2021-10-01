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Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi

01.10.2021 13:51
Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen K.Ö'yü takibe alan ekipler, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 226 kapsül sentetik hap buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 2 bin 226 kapsül sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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