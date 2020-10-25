Samsun'da 2 bin 345 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da 2 bin 345 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

25.10.2020 12:01
Samsun'da 2 bin 345 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 345 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 345 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım Fevziçakmak Mahallesi'nde müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edilen E.G. ve O.G. isimli şahıslara ait adreste aramada yaptı. Yapılan aramada 2 bin 345 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen B.E. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da 2 bin 345 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 bin 345 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

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