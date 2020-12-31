Samsun'da 2 bin 532 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uygulamada 2 bin 532 uyuşturucu hap ele geçirildi, biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Hastane Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol uygulamasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.Y. isimli kadın ile K.Y, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zanlıların ikametlerinde de arama yapan ekipler, 12 uyuşturucu hap buldu.