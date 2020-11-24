Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürütüldü.

Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, çeşitli ağırlıklarda 2 bin 555 paket sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Operasyonda depo sahibi Y.A. gözaltına alındı.