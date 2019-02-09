Samsun'da 2 Bin 604 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
59 dakika önce
İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hap operasyonla ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hap operasyonla ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde ikamet eden Erkan U.'nun İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisini aldı. Narkotik polisi, Erkan U.'nun evine düzenlediği operasyonda 2 bin 604 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili Erkan U. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Erkan U. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:13 Kaynak: İHA
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