Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'a Amasya'dan 2 bin 756 uyuşturucu özelliği bulunan hap getiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu hap ele geçti: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'a Amasya'dan 2 bin 756 uyuşturucu özelliği bulunan hap getiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Samsun'a 2 kişinin uyuşturucu madde getirdiği bilgisini alarak Samsun girişinde çalışma başlattı. Narkotik ekipleri M.K. ve F.D.'de Samsun'a gelirken 2 bin 756 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Amasya, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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