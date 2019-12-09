Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'a Amasya'dan 2 bin 756 uyuşturucu hap getiren 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun'da 2 bin 756 adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'a Amasya'dan 2 bin 756 uyuşturucu hap getiren 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Samsun'a 2 kişinin uyuşturucu madde getirdiği bilgisini alarak Samsun girişinde çalışma başlattı. Narkotik ekipleri M.K. ve F.D.'yi 2 bin 756 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ve 2 adet ecstasy hap ile birlikte yakaladı. Polisteki sorgulamalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.D. savcılıkta alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Narkotik, Amasya, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
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