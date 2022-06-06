Samsun'da 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

06.06.2022 21:46
Samsun'da 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte temizlik malzemesi bulunduğu bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bafra ilçesinde belirlenen adrese gitti.

Burada yapılan aramada 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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Merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi Merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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