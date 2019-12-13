Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Son Dakika
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Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak

7 saat önce

Samsun'da "Atmosfere Dokunuyoruz" projesi kapsamında 51 okulda 2 bin öğrenciye iklim değişikliğini anlatılarak hava durumuna göre tedbir alma becerisi kazandırılacak.

Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak, System.String[]

Samsun'da "Atmosfere Dokunuyoruz" projesi kapsamında 51 okulda 2 bin öğrenciye iklim değişikliğini anlatılarak hava durumuna göre tedbir alma becerisi kazandırılacak.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Atmosfere Dokunuyoruz" projesi kapsamında öğrencilere iklim ve hava olayları konusunda eğitim verildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü bahçesinde öğrenciler, hava durumu balonunu gökyüzüne bırakarak atmosferde sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar hızı ölçümü yaptı.

Projenin tanıtım toplantısına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, en iyi öğrenme metodunun uygulamalı eğitim olduğuna işaret ederek, "Bizler hep hava olaylarını merak ederiz. Nasıl oluyor da meteoroloji hava olaylarını tahmin edebiliyor, 'yağışlı mı, değil mi' nereden biliyor diye merak ederiz. Ben projenin çok yararlığı olduğunu düşüyorum. Biz insan olarak bir şeyi kitaptan okuyunca unutuyoruz. Dokununca uygulamalı olunca artık unutmayız. Bilgi kuvvettir. Kalıcı bilgiler öğrenme anlamında 'Atmosfere Dokunuyorum' projesini çok anlamlı buluyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise iklim ve hava olayları hakkında farkındalık oluşturmak, öğrencilerin arazide çalışma, coğrafi gözlem, coğrafi sorgulama ve kanıt kullanma becerilerini geliştirmek istediklerini aktardı.

Öğrencilere küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak istediklerini dile getiren Esen, "Öğrencilere hava durumuna göre tedbirler alma becerisi kazandırarak can ve mal kayıplarını en aza indirmek istiyoruz. Vizyon belgemizin en önemli yanlarından bir tanesi Türkiye'de nitelik eğitimi ortaya çıkarmak ve nitelikli eğitimi kurgulamak. Dolayısıyla eğitimin daha nitelikli hale gelebilmesi için tüm eğitim ortamlarının eğitime açık hale gelmesi okul dışında ki diğer öğrenme alanlarını da bir öğrenme alanı haline dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce de, öğrencilere hava olayları ve atmosfer konusunda eğitim vereceklerini dile getirdi

Proje ile kentteki 51 okulda 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılarak, öğrencilere hava durumuna göre tedbir alma becerisi kazandırılması hedefleniyor.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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