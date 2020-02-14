Samsun'da 2 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 2 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Samsun'da 2 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

6 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da 2 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek, System.String[]

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün Samsun'da eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, haklarında geçmiş dönemde DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen Suriye ve Irak uyruklu 2 şüpheliyi kent merkezinde belirlenen adreste yakaladı.

Yürütülen soruşturmanın ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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