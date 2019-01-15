Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da 2 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

18 dakika önce

Samsun'da 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 17 yaşındaki 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da 2 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Samsun'da 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 17 yaşındaki 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale ve Saitbey Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'ye ait iş yerinden 5 bin 200 lira değerinde sigara ve 200 lira para çalındı. M.A.'ya ait iş yerinden ise 250 lira para ve 1 adet cep telefonu çalındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki hırsızlık olayını yaptıkları iddia edilen M.M.K.(17) ve B.A.'yı (17) yakalayarak gözaltına aldı. M.M.K. ve B.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
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