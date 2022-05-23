Samsun'da 2 kadın gasptan tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 2 kadın gasptan tutuklandı

23.05.2022 08:26
Samsun'da 2 kadın gasptan tutuklandı

Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın gasp suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın gasp suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu M.K.A.A.K. (44) darp sonucu yaralanarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.K.A.A.K. kendisini yabancı uyruklu 5 kişinin darp ederek 10 bin lira, 600 dolar ve 2 adet cep telefonunu gasp ettiklerini, bulunduğu binanın balkonundan yan binanın balkonuna geçerek kaçtığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili Irak uyruklu N.M.S.S. (22) ve D.A.A.A.'yı (28) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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İki kadın gasptan gözaltına alındı İki kadın gasptan gözaltına alındı İki kadın gasptan gözaltına alındı İki kadın gasptan gözaltına alındı
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Gazi, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 kadın gasptan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 2 kadın gasptan tutuklandı - Son Dakika
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