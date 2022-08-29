Samsun'da aynı erkeği sevdikleri iddia edilen 2 kadın, bir çay ocağında karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçına dalan kadınlar bir süre sokağın ortasında kavga etti.
Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı. Ayrıldıktan sonra da birbirlerine hakaret eden kadınlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da iki kadın, 'kıskançlık' sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika