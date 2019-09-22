Son Dakika Haberleri: Samsun'da 2 kardeşi bıçaklayan şahıs tutuklandı
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Samsun'da 2 kardeşi bıçaklayan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da 2 kardeşi yan bakma meselesi yüzünden bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kardeşi bıçaklayan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da 2 kardeşi yan bakma meselesi yüzünden bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ve B.K. adlı kardeşler sahil kenarında "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Ağır yaralanan B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bıçaklı saldırgan kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada bıçakla yaralama olayını 21 yaşındaki A.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Menderes, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
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