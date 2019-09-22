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Samsun'da 2 kardeşi bıçaklayan yakalandı

14 dakika önce

Samsun'da 1'i ağır 2 kardeşi bıçakla yaraladığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 2 kardeşi bıçaklayan yakalandı, System.String[]

Samsun'da 1'i ağır 2 kardeşi bıçakla yaraladığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ve B.K. adlı kardeşler sahil kenarında "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bıçaklı saldırgan kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada bıçakla yaralama olayını 21 yaşındaki A.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Menderes, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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