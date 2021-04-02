Samsun'da 2 katlı ev küle döndü - Son Dakika

Samsun'da 2 katlı ev küle döndü
02.04.2021 14:02
Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi.
Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zemin ve bodrum olmak üzere 2 katı bulunan evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangının fark edilmesiyle 112'ye yapılan ihbar sonrasında olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri bölgede çalışmalarına başladı. Rüzgardan dolayı güçlükle kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. Olay sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken ev içerisindeki tüm eşyalar kül oldu. - SAMSUN
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